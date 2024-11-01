Трамп назвал 'больными' тех, кто считает его другом России, и упомянул о 'Северном потоке-2'

Кандидат в президенты США, бывший глава этого государства Дональд Трамп отреагировал на критику оппонентов, говоривших о его связях с РФ. Тех, кто считает его "другом России", он назвал "больными".

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Как доказательство обратного Трамп упомянул о газопроводе "Северный Поток-2", отметив, что именно он остановил строительство этого важного для России проекта. Об этом экс-президент США заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Трамп резко отреагировал на упоминание о критике по поводу его "дружбы с Россией". Слов одиозный политик не подбирал.

"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал в Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", – заявил кандидат в президенты США.

Трамп также упомянул о строительстве "Северного Потока-2" и акцентировал внимание на том, что именно при его президентстве реализация проекта была заблокирована.

Напомним, ранее Трамп рассказал, как угрожал Владимиру Путину, чтобы остановить от полномасштабного вторжения в Украину. По словам экс-президента США, он заявил российскому диктатору: если тот решится напасть – Штаты ударят по Москве.

Путин заявил, что "не помнит" разговора, в котором Трамп угрожал ему таким ударом.

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