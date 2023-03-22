Беспилотники США летают дальше от Крыма после инцидента с истребителем РФ – CNN

Соединенные Штаты Америки продолжают запускать беспилотники над Черным морем. Однако теперь, после инцидента с уничтожением американского дрона MQ-9 Reaper российским истребителем, их БПЛА летают дальше от оккупированного РФ Крымского полуострова.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова двух американских чиновников. Они отметили, что Штаты сейчас запускают беспилотники дальше на юг от Крыма.

Полеты БПЛА США по-прежнему проходят в международном воздушном пространстве, однако теперь Вашингтон проводит их дальше от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточных частей Черного моря, чем это было раньше.

По словам одного из чиновников, администрация президента США Джо Байдена пытается избежать инцидентов, которые могли бы перерасти в прямой конфликт между Штатами и Россией. Новые маршруты для БПЛА являются частью этих усилий.

Сообщается, что американские беспилотники пока будут летать дальше от Крыма, хотя у США уже есть желание вернуться на предыдущие маршруты, более близкие к подконтрольным РФ территориям. В то же время, чиновники считают, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о более широком закрытии воздушного пространства, чтобы заставить американцев запускать свои разведывательные беспилотники еще дальше от Крыма.

В то же время пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер отказался сказать, изменили ли дроны США свои маршруты после инцидента с самолетом страны-агрессора РФ.

"Я не собираюсь из соображений оперативной безопасности вдаваться в подробности маршрутов, миссий, сроков и т.п.", – сказал он.

Ранее сообщалось, что США производят оценку своих операций с беспилотниками в районе Черного моря после инцидента с российским самолетом.

Отмечалось, что Вашингтон не отказался полностью от полетов по указанному маршруту, однако у Штатов есть потенциальные альтернативы для сбора информации, такие как спутники-шпионы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 марта истребитель РФ столкнулся с БПЛА MQ-9 США над Черным морем. В результате США пришлось посадить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.

– Соединенные Штаты дистанционно стерли секретное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper, прежде чем он упал в Черное море.

– В России заявили, что нашли обломки сбитого американского беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море. Там утверждают, что якобы ведутся работы по подъему БПЛА с морского дна. Штаты подтвердили, что РФ могла обнаружить мелкие обломки MQ-9.

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