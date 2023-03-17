США рассуждают о дальнейшем использовании дронов над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper: есть альтернатива – CNN

США проводят оценку своих операций с беспилотниками в районе Черного моря, взвешивая затраты и выгоды от полетов после того, как Россия сбила один из американских дронов MQ-9 Reaper. Штаты не отказались полностью от полетов по указанному маршруту, однако имеют потенциальные альтернативы для сбора информации, такие как спутники-шпионы.

Видео дня

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на неназванные официальные лица. Пока продолжается анализ целесообразности запуска БПЛА и путей снижения риска эскалации, американские военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, с заданием примерно в том же районе над Черным морем вскоре после того, как произошло столкновение. Он должен был осмотреть место крушения и наблюдать за россиянами, ищущими обломки.

Отмечается, что Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией. При этом в ближайшие дни планируется запуск еще одного беспилотника над Черным морем, что будет соответствовать их обычному распорядку.

Напомним: 14 марта истребитель РФ столкнулся с БПЛА MQ-9 США над Черным морем. В результате США пришлось посадить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к краху обоих самолетов", – заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

При этом Соединенные Штаты дистанционно стерли секретное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper, прежде чем он упал в Черное море.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США показали момент столкновения российского Су-27 с американским MQ-9 над Черным морем. На видео можно увидеть, как российские самолеты сбрасывают горючее, а затем врезаются в американский беспилотник;

– в России заявили, что нашли обломки сбитого американского беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море. Там утверждают, что будто бы ведутся работы по подъему БПЛА с морского дна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!