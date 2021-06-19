Белый дом о заморозке помощи для Украины: это нонсенс

В Белом доме отреагировали на заявление СМИ о том, что США якобы заморозили пакет военной помощи для Украины, который содержит в том числе летальное оружие. В Штатах слова о сворачивании поддержки нашей страны в области безопасности назвали "нонсенсом".

Такое заявление в пятницу, 18 июня, сделала спикер Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что США и впредь будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, о чем во время недавнего саммита американский президент Джо Байден прямо сказал лидеру РФ Владимиру Путину.

Псаки сообщила, что сейчас США предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом для содействия безопасности в Украине. Она напомнила о недавнем пакете помощи с летальным оружием, а также добавила, что в Соединенных Штатах подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

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"За два дня до саммита президент Байден вышел на сцену перед всем миром в НАТО и сказал, что мы будем продолжать помогать Украине для "возможности продолжать противостоять российской физической агрессии", – сказала Псаки.

Напомним, в июне был одобрен еще один пакет помощи Украине на 150 миллионов долларов, утвержденный Конгрессом. Будет поставлено несколько радарных систем, предназначенных для отслеживания вражеских артиллерийских снарядов и беспилотников.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, встреча Байдена с Путиным прошла 16 июня в Женеве и продолжалась более двух асов. Президент США отказался от совместной пресс-конференции. Сама встреча, как проанализировали эксперты, прошла холодно.

Также OBOZREVATEL сообщал, что на встрече с Путиным Байден заявил о поддержке Украины.