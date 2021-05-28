Белорусский экс-министр: Лукашенко нам не батька, он – международный террорист
Бывший министр культуры Беларуси назвал Александра Лукашенко "международным террористом". Он отметил, что непризнанного президента нужно судить в соответствии с уголовным законодательством.
Об этом Павел Латушко, который сейчас является членом Координационного совета белорусской оппозиции, заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 мая. Экс-чиновник также обратил внимание, что для его сограждан Лукашенко никакой не батька (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Лукашенко нам – белорусам – никакой не батька. Это человек, который совершает массовые преступления и репрессии в ХХІ веке. Это необходимо понять и принять. Человек уже столько людей отправил на смерть, начиная с конца 1990-х, особенно в прошлом году. Сколько людей было застрелено на улицах Минска. Это международный террорист, и он должен быть наказан в соответствии с уголовным законодательством", – сказал Латушко.
Экс-министр также прокомментировал слова Лукашенко о том, что он посадил бы самолет даже без "бомбы", если бы знал, кто на нем летит. Речь идет о задержании оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
"Фактически он дает показания, что это и была спецоперация КГБ. Для того, чтобы показать на примере Романа Протасевича, что он достанет каждого. Лукашенко говорил и ранее, что мы достанем и найдем каждого. Он привел в боевую готовность силы противовоздушной обороны, он сам в этом признается. Он был готов сбивать этот самолет. Человек находится в неуравновешенном психическом состоянии", – отметил Латушко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в столице Беларуси после сообщения о якобы минировании.
Мировые лидеры осудили инцидент и назвали действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае с посадкой самолета Ryanair в Минске он действовал законно, "защищая людей по всем международным правилам".
В Украине инцидент назвали атакой на свободу слова и призвали освободить журналиста, обеспечить его права. Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами других европейских стран дал указ прекратить авиасообщение с Беларусью.