Белорусский экс-министр: Лукашенко нам не батька, он – международный террорист

Бывший министр культуры Беларуси назвал Александра Лукашенко "международным террористом". Он отметил, что непризнанного президента нужно судить в соответствии с уголовным законодательством.

Об этом Павел Латушко, который сейчас является членом Координационного совета белорусской оппозиции, заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 мая. Экс-чиновник также обратил внимание, что для его сограждан Лукашенко никакой не батька (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лукашенко нам – белорусам – никакой не батька. Это человек, который совершает массовые преступления и репрессии в ХХІ веке. Это необходимо понять и принять. Человек уже столько людей отправил на смерть, начиная с конца 1990-х, особенно в прошлом году. Сколько людей было застрелено на улицах Минска. Это международный террорист, и он должен быть наказан в соответствии с уголовным законодательством", – сказал Латушко.

Видео дня

Экс-министр также прокомментировал слова Лукашенко о том, что он посадил бы самолет даже без "бомбы", если бы знал, кто на нем летит. Речь идет о задержании оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Фактически он дает показания, что это и была спецоперация КГБ. Для того, чтобы показать на примере Романа Протасевича, что он достанет каждого. Лукашенко говорил и ранее, что мы достанем и найдем каждого. Он привел в боевую готовность силы противовоздушной обороны, он сам в этом признается. Он был готов сбивать этот самолет. Человек находится в неуравновешенном психическом состоянии", – отметил Латушко.

Как сообщал OBOZREVATEL: