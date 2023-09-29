Беларусь снова обвинила Польшу в нарушении ее воздушного пространства: Варшава отрицает

В Министерстве обороны Беларуси в четверг, 28 сентября, заявили, что якобы польский вертолет два раза нарушил воздушное пространство государства. Там выдали, что вместе с МИДом готовят ноту протеста Польше, однако в Варшаве обвинения отрицают.

В сообщении белорусского ведомства в Telegram утверждают, что якобы около 15:20 воздушное судно Польши пересекло границу РБ, углубившись на расстояние до полутора километров. Уже через час вертолет якобы снова нарушил госграницу Беларуси, углубившись на 300 метров.

В Минобороны страны выдали, что "устанавливают обстоятельства инцидента" и совместно с министерством иностранных дел готовят соответствующую ноту протеста Польше.

Видео дня

В Варшаве отрицают факт пересечения белорусской границы польским вертолетом. В Оперативном штабе Вооруженных сил Польши назвали заявление минобороны РБ ложью.

"Сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом является ложью. Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции – такого не было", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что польская армия "неизменно уважает и соблюдает все положения и правила относительно нерушимости границ". В Польше посоветовали к информации, представленной белорусскими режимными СМИ, "подходить внимательно и осмотрительно, поскольку она часто является элементом провокаций и дезинформации общественности".

Напомним, что 1 сентября в Беларуси снова обвинили Польшу в нарушении своего воздушного пространства. Там утверждали, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу РБ, залетев на глубину до 1,2 км на ее территорию. Варшава это отрицала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 августа два вертолета РБ, которые проводили обучение недалеко границы, нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе села Беловежа. Об этом инциденте было проинформировано НАТО.

– После такой провокации Польша стянула к границе свои воздушные суда. Сообщалось, что ударные вертолеты будут базироваться в двух местах и будут находиться в режиме немедленного реагирования при возникновении тревожных событий на границе.

– Посольство Польши в Минске предоставило министерству иностранных дел Беларуси доказательства того, что 1 августа белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Отмечается, что эти данные противоречат позиции РБ, высказанной в официальных заявлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!