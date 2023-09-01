Беларусь обвинила Польшу в нарушении своего воздушного пространства: 'поймали' вертолет Ми-24. Видео

В пятницу, 1 сентября, в Беларуси обвинили Польшу в нарушении своего воздушного пространства. Там утверждают, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу РБ, залетев на глубину до 1,2 км на ее территорию.

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После этого вертолет вернулся обратно. Об этом заявили в Госпогранкомитете Беларуси и опубликовали кадры нарушения границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Там отметили, что проинформировали польскую сторону об этом инциденте.

Как пишет "Беларускі Гаюн", на опубликованном пограничниками видео видно, как вертолет уже возвращается на территорию Польши. На первом кадре аппарат находится примерно в 260 метрах от границы.

Позже стало известно, что в МИД Беларуси в связи с нарушением границы вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Войцеха Филимоновича.

В Минске потребовали от Варшавы разъяснений и проведения расследования. О его результатах должна быть проинформирована беларуская сторона.

"Обращено внимание на недопустимость нарушения Государственной границы Республики Беларусь. Выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем", – добавили в МИД.

Реакция Польши

В Польше заявили, что эти обвинения – ложь и провокации беларуской стороны. Об этом сказал спикер Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, передает Polsat News.

"Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы", – сказал он, отметив, что польское командование уже провело расследование.

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский также сказал, что это может быть провокация со стороны РФ. На вопрос, вызовут ли беларуского дипломата в МИД Польши, он ответил, заверив, что адекватная реакция, безусловно, будет, но пока рано говорить, какая именно.

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям беларуских служб нужно подходить очень осторожно. То, что они говорят, обычно не основывается на правде, и у них есть политическая цель. В беларуских СМИ можно регулярно читать статьи о том, что Польша собирается напасть на Беларусь, есть много глупостей такого типа", – сказал Яблонский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 августа два беларуских вертолета, которые проводили учения вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа. Об этом инциденте проинформировали НАТО.

– После провокации с пересечением границы беларускими вертолетами Польша стянула к границе свои воздушные судна. Сообщалось, что ударные вертолеты будут базироваться в двух местах и будут находиться в режиме немедленного реагирования в случае возникновения тревожных событий на границе.

– Посольство Польши в Минске предоставило министерству иностранных дел Беларуси доказательства того, что 1 августа беларуские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Отмечается, что эти данные противоречат позиции РБ, высказанной в официальных заявлениях.

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