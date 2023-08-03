Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью и обещает применить оружие без колебаний

После провокации с пересечением границы белорусскими вертолетами Польша стянула к границе свои воздушные суда. В четверг, 3 августа, польская армия перегруппировала боевые вертолеты 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады к границе с Беларусью.

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Об этом сообщило польское издание TPV Info со ссылкой на заявление генерала Марека Соколовского, инспектора по подготовке Главного командования видов вооруженных сил во время брифинга министра национальной обороны Мариуша Блащака.

В ходе брифинга генерал Соколовский сообщил, что армия выполняет поставленные задачи согласно приказу министра Блащака немедленно усилить белорусское направление.

По его словам, ударные вертолеты будут базироваться в двух местах и будут находиться в режиме немедленного реагирования в случае возникновения тревожных событий на границе.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть несколько опытных и вполне искусных пилотов, есть пилоты, которые физически использовали бортовое вооружение и ракеты со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если случится что-то беспокойное, они без колебаний применят оружие", – подчеркнул Соколовский.

Напомним, что 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа. Вертолеты РБ двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Однако их удалось запечатлеть местным жителям, которые делились соответствующими кадрами в сети.

Польша заявила, что на границе с РБ будет увеличено количество военнослужащих, дополнительных сил и средств, среди которых боевые вертолеты.

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