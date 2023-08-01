Беларуские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши: об инциденте проинформировали НАТО

Во вторник, 1 августа, два беларуских вертолета, которые проводили учения вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа.

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Об этом сообщили на сайте Министерства национальной обороны Польши. Там отметили, что Беларусь заранее предупредила Польшу об учебе, однако затем нарушила воздушное пространство страны.

Вертолеты РБ двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Однако их удалось запечатлеть местным жителям, которые делились соответствующими кадрами в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Временного поверенного в делах Беларуси вызовут в МИД Польши для объяснения инцидента. О случившемся также проинформировали НАТО.

В беларуском минобороны уже отреагировали на заявления Польши и назвали обвинения в пересечении их вертолетами Ми-24 и Ми-8 границы "надуманными".

Они якобы были сделаны польским военно-политическим руководством "для очередного оправдания наращивания сил и средств у беларуской границы".

Министр обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства для ее охраны, в частности боевые вертолеты.

"Напомним, в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши. В связи с возможными дальнейшими провокациями мы призываем ответственно распространять и комментировать информацию, которая может быть использована российским и беларуским режимами", – отметили в Минобороны Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, беларуские правоохранительные органы перевозят на приграничные территории с Польшей не только нелегальных мигрантов из третьих стран, но и оборудование, которое может быть использовано для пересечения границы. Они могут рассматривать вариант нападения на поляков.

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