Польша предоставила Беларуси доказательства нарушения границы военными вертолетами и призвала прекратить провокации

Посольство Польши в Минске предоставило министерству иностранных дел Беларуси доказательства того, что 1 августа беларуские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Отмечается, что эти данные противоречат позиции РБ, высказанной в официальных заявлениях.

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Там также призвали Беларусь прекратить провокации. Об этом сообщила пресс-служба польского министерства иностранных дел.

"4 августа посольство Польши в Минске передало министерству иностранных дел Республики Беларусь подробную информацию, которая бесспорно подтверждает факт нарушения воздушного пространства Польши 1 августа 2023 года двумя беларускими военными вертолетами", – говорится в сообщении.

В МИД Польши отметили, что "приведенные данные противоречат позиции Республики Беларусь, изложенной в официальных заявлениях ее МИД и минобороны".

"Призываем беларускую сторону срочно разобраться в инциденте, пересмотреть свою позицию на этот счет и прекратить все провокации на польско-беларуской границе", – резюмировали в министерстве.

Напомним, что 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа. Вертолеты РБ двигались на очень малой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Однако их удалось запечатлеть местным жителям, которые делились соответствующими кадрами в сети.

Польша заявила, что на границе с РБ будет увеличено количество военнослужащих, дополнительных сил и средств, среди которых боевые вертолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Госдепе США отреагировали на инцидент с беларускими вертолетами в Польше. В американском ведомстве подчеркнули, что к безопасности НАТО, частью которого является Польша, относятся очень серьезно.

В НАТО внимательно следят за ситуацией в так называемом Сувалкском коридоре, где пролетели военные вертолеты Беларуси. Инцидент вызвал обеспокоенность членов Североатлантического альянса.

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