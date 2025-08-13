Уже пару дней думаю о переговорах в пятницу (если они, конечно, состоятся).

Видео дня

Из головы не выходит одно – каким образом они должны закончиться миром?

Давайте посмотрим на позицию Ху@ла. Единственный вариант, который его устроит – это безоговорочная оккупация пид@рами всех 4 областей, Украина вне НАТО, снятие санкций, уменьшенная в разы армия Украины, статус языка, рпц и прочей х*йни. То есть фактически всего того, чего им в принципе никто не даст. Потому что это просто невозможно. Отдать неоккупированные территории? За это просто никто не проголосует. Никогда. Потому что разорвут. Это первый аргумент в пользу того, что переговоры закончатся ничем.

Далее текст на языке оригинала.

А тут ще прорив під@рів на Донбасі надуває паруса Ху@лу, і той ще більше вірить в сілу під@рського війська й здатність відвоювати всі території. Це другий аргумент.

Вся економічна модель під@рів тримається на війні. Прибери війну – все рухнє вже наступного дня. Не через рік чи два. А через пару місяців. Він це розуміє і боїться. Як боїться повернення сотень тисяч **бнутих на всю голову військових, над якими знущалися командири всі ці роки. Це третій аргумент.

Тому впевнений на 100%, що Ху@ло не піде на підписання миру. Буде малювати якісь дорожні карти, створювати якісь підгрупи та групи для обговорення процесів переходу територій, влади, ще чогось… але фрази "мир буде з такого-то числа" – точно не буде.

І тут питання, що буде робити Трамп?

В принципі в нього три варіанти.

Сказати-я зробив, що міг. Не вийшло. Далі без мене – бо я піду бомжів ганяти по округу Колумбія. Але тут проблема - дуже вже хочеться Нобелевки за мир та не дуже хочеться давати великий привід для атаки демократів перед майбутніми виборами, які вже восени 2026. Ввести санкції, як і обіцяв. Але й тут не так все просто. Окрім "рускіх тараканов" в голові Трампа, є ще його економічне протистояння з Китаєм. Якщо Китай піде на угоду з США, а санкції проти покупців нафти з під@рашкі будуть заважати цій угоді - їх не введуть. Продовжити клеїти дурня та пересувати далі дедлайни ультиматумів. Це, на мою думку, найбільш реальний варіант розвитку подій.

Але то вже післязавтра.

Побачимо…