Байден выразил надежду, что Израиль откажется от планов начать наземную операцию в Ливане

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступает против того, чтобы Израиль начинал наземную операцию в Ливане. Он убежден, что израильское правительство должно отказаться от этих планов.

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На фоне операций ЦАХАЛ против ливанской группировки "Хезболла" и ликвидации ее главаря Хасана Насраллы американский президент призвал к прекращению огня. Его слова в понедельник, 30 сентября, процитировало издание Barrons.

"Я знаю больше, чем вы можете знать, и я согласен с тем, что это должно прекратиться. Нам следует прекратить огонь сейчас", — сказал Байден журналистам, когда его спросили, известно ли ему о сообщениях об израильских планах проведения ограниченной операции, и согласен ли он с тем, что она состоится.

Ранее Байден сообщил, что планирует в ближайшее время провести разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Штатов заявил, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке нужно избежать. "Это необходимо. Этого действительно нужно избежать", – сказал он.

Издание The Wall Street Journal 30 сентября с ссылкой на источники сообщило, что спецназовцы и другие подразделения Израиля проводят разведывательные операции на юге Ливана, готовясь к возможному полномасштабному наземному вторжению. Они используют как туннели, так и наземные пути для проведения рейдов.

Ранее в Офисе министра обороны Израиля Йоава Галанта рассказали, что проводят оценку подготовки ЦАХАЛ к расширению наступательной деятельности на северном фронте. Имеется в виду война в секторе Газа и наступление на Ливан.

Встреча в министерстве состоялась на фоне убийства лидера террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. Напомним, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы". Также было ликвидировано еще более 20 представителей верхушки организации.

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