'Войны нужно избежать': Байден обеспокоен из-за конфликта на Ближнем Востоке, будет звонить Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что планирует в ближайшее время провести разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху на фоне операций ЦАХАЛ против ливанской группировки "Хезболла". Глава Штатов заявил, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке нужно избежать.

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Так Байден ответил на вопрос журналиста о необходимости предотвратить региональный конфликт. Его слова в воскресенье, 29 сентября, процитировало издание "Голос Америки".

"Это необходимо. Этого действительно нужно избежать", – сказал американский президент.

Политик также добавил, что полномасштабная война "недопустима".

Когда именно состоится его разговор с главой израильского правительства Байден не уточнил.

Ранее в Офисе министра обороны Израиля Йоава Галланта рассказали, что проводят оценку подготовки ЦАХАЛ к расширению наступательной деятельности на северном фронте. Имеется в виду война в секторе Газа и наступление на Ливан.

Встреча в министерстве состоялась на фоне убийства лидера террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. Напомним, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла". Также было ликвидировано еще более 20-ти представителей верхушки организации.

Также стало известно, что 29 сентября Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в Йемене. В результате пострадала портовая и топливная инфраструктура террористов.

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