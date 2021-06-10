Байден в начале визита в Европу сделал предупреждение Путину

Президент США Джо Байден начал с предупреждения для России свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность. Он заверил, что страна-агрессор столкнется с серьезными и значимыми последствиями, если будет заниматься вредоносной деятельностью.

Также американский лидер скакал, что передаст четкое послание главе РФ Владимиру Путину, когда они встретятся на следующей неделе после саммитов с лидерами НАТО, G7 и Евросоюза. Заявление прозвучало во время его выступления перед почти тысячей военных на британской авиабазе 9 июня, передает Reuters.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений... Но я ясно дал понять: Соединенные Штаты ответят решительно и конструктивно, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью", – подчеркнул президент-демократ.

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По его словам, он полон решимости восстановить трансатлантические связи и переосмыслить отношения с Россией "после четырех тяжелых лет правления" бывшего президента Дональда Трампа, чьи тарифы и выход из договоров обострили отношения США с основными союзниками.

Байден подчеркнул, что это его первая зарубежная поездка в качестве президента. Пока он собирается посетить саммит G7, министерскую встречу НАТО, а потом встретиться с Путиным, "чтобы предупредить его".

"На каждом этапе пути мы собираемся дать понять, что Штаты вернулись, и демократии мира объединяются, чтобы решать самые сложные проблемы и те, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего", – добавил американский лидер.

Перед поездкой в Европу, Байден признался репортерам, что его цель – "укрепить альянс, дать понять Путину и Китаю, что Европа и США тесно связаны".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что на встрече в Женеве 16 июня Байден с Путиным будет прямолинеен в высказываниях. По ее мнению, это позволит двигаться к "более стабильным и предсказуемым отношениям".

"Президент давно знаком с ним (главой РФ. – Ред). Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда поведение властей России не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече", – процитировал ее слова российский "Интерфакс".

Ранее Джо Байден заверил, что его страна вместе с Европой готова противостоять вызовам России, в частности ее агрессии в Украине. А сам он "без колебаний отреагирует на будущие пагубные действия" РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО выразили уверенность, что американский лидер на предстоящей встрече с Путиным, вероятно, будет пытаться призвать РФ к конструктиву. При этом он будет прямолинейным со своим российским коллегой.