Байден вылетел в первую зарубежную поездку в Европу: его пресспул 'застрял' из-за цикад

Президент США Джо Байден в среду, 9 июня, отправился в Европу. Это его первая поездка за границу на посту главы Белого дома.

Самолет американского лидера вылетел с авиабазы под Вашингтоном и взял курс на Великобританию. Фото с трапа самолета обнародовала AFP News Agency.

Видео дня

Ожидается, что воздушное судно приземлится на авиабазе Милденхолл в 100 километрах от Лондона. Глава Соединенных Штатов примет участие в саммитах G7, Североатлантического альянса, а также США - ЕС.

После этого Джо Байден встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве. Встреча запланирована на 16 июня.

Сопровождать Байдена в его первой с момента вступления в должность рабочей поездке в Европу имели журналисты. Однако, вылет самолета с журналистами пресс-пула Белого дома отменили.

Причиной стали цикады. Множество насекомых попали в двигатели самолета, из-за чего сотрудникам администрации президента США пришлось искать возможности для решения этой проблемы. В результате вылет самолета был задержан более чем на 5 часов.