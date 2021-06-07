В НАТО заявили, что Байден прямо скажет Путину о дестабилизирующих и агрессивных действиях РФ

В НАТО выразили уверенность, что американский лидер Джо Байден на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, будет пытаться призвать РФ к конструктиву. При этом он будет прямолинейным со своим российским коллегой.

Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник, 7 июня.

По его словам, Байден будет прямо высказываться о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям.

"Я уверен, что президент Байден будет очень прямолинейным в назывании дестабилизирующих и агрессивных действий России во многих направлениях, территориях и сферах", – сказал Джоане.

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Он уточнил, что, вероятно, Байден также будет говорить о привлечении России к контролю над вооружением, о ядерном стратегическом балансе, об изменениях климата.

"Важно, чтобы продолжался диалог с Россией по стратегическому контролю, по ядерному противостоянию, по изменениям климата. Очень важно, что будет встреча. Она будет откровенной, но одновременно будет поиск путей взаимодействия с Россией более конструктивно, если они будут готовы", – отметил он.

Напомним: накануне Женевского саммита президентов США и России Белый дом был готов пригласить украинского гаранта Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако отказался от этой идеи после полной перезагрузки руководства НАК "Нафтогаз Украины".

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