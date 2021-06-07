В НАТО заявили, что Байден прямо скажет Путину о дестабилизирующих и агрессивных действиях РФ
В НАТО выразили уверенность, что американский лидер Джо Байден на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, будет пытаться призвать РФ к конструктиву. При этом он будет прямолинейным со своим российским коллегой.
Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник, 7 июня.
По его словам, Байден будет прямо высказываться о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям.
"Я уверен, что президент Байден будет очень прямолинейным в назывании дестабилизирующих и агрессивных действий России во многих направлениях, территориях и сферах", – сказал Джоане.
Он уточнил, что, вероятно, Байден также будет говорить о привлечении России к контролю над вооружением, о ядерном стратегическом балансе, об изменениях климата.
"Важно, чтобы продолжался диалог с Россией по стратегическому контролю, по ядерному противостоянию, по изменениям климата. Очень важно, что будет встреча. Она будет откровенной, но одновременно будет поиск путей взаимодействия с Россией более конструктивно, если они будут готовы", – отметил он.
Напомним: накануне Женевского саммита президентов США и России Белый дом был готов пригласить украинского гаранта Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако отказался от этой идеи после полной перезагрузки руководства НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава американского Госдепа Энтони Блинкен указал России, что в США готовы ответить на ее безрассудные и агрессивные действия. В частности, перед встречей президентов.
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут 16 июня. Саммит запланировали в Женеве (Швейцария).