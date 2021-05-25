У Байдена и Путина договорились о дате и месте встречи

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария). Дата саммита лидеров стран – 16 июня.

Об этом сообщили в Белом доме и Кремле. Также обнародованы темы для обсуждения.

Как уточнили в администрации Байдена, президенты обсудят весь спектр насущных вопросов.

"Мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", – сказано в пресс-релизе.

В то же время в Кремле заявили, что обсудят "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня".

К последнем у Путина отнесли взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование "региональных конфликтов".

Напомним, что Путин и Байден встречались в 2011 году. Тогда первый занимал пост премьер-министра РФ, а второй – вице-президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что его страна будет тесно сотрудничать с Украиной при подготовке встречи Байдена с Путиным

По мнению известного политического оппонента Андрея Пионтковского, американский президент объяснит лидеру РФ, какую цену его страна заплатит за агрессию против Украины.