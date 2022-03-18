Байден провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Все подробности

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Президент США Джо Байден и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Главы двух государств обсудили развязанную Россией войну в Украине.

Одной из тем для обсуждения стало обращение Путина к Китаю с просьбой о предоставлении экономической помощи России.

Первые подробности переговоров обнародовала китайская сторона. Так, Си Цзиньпин в беседе с Байденом подчеркнул приверженность Китая к сохранению мира на планете.

"Мир и безопасность являются самыми ценными сокровищами международного сообщества", – цитируют лидера Китая СМИ.

Глава Китая заверил, что весь мир заинтересован в прекращении войны в Украине.

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"Противостояние и конфликт в Украине невыгодны ни одному человеку", – сказал Си Цзиньпин.

Также, по сообщениям российских СМИ, Си Цзиньпин заявил Байдену, что США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность.

Ранее в Белом доме так сформулировали ожидания от переговоров лидеров США и Китая:

"Это часть наших постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Два лидера обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия попросила у Китая военную помощь. Позже стало известно, что Кремль обратился к Пекину также по поводу возможного предоставления экономической помощи и даже продуктов питания.

При этом в посольстве Китая уверяли, что не получали никаких просьб о помощи от РФ.

В США на информацию о возможной поддержке режима Путина со стороны Китая отреагировали мгновенно: Пекин предупредили, что если они помогут России справиться с санкциями, будут последствия.

В Китае же заявили, что не будут "подливать масла в огонь" в войне России против Украины, пообещали экономическую поддержку нашей стране и уверили, что Пекин попытался бы предотвратить нападение РФ на Украину, если бы знал о планах России заранее.

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