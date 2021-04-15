Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал мировое сообщество начинать подготовку к новой пандемии.

По его мнению, человечество непременно столкнется с ней. Свое предупреждение американский лидер озвучил во время выступления в Белом доме, передает Интерфакс-Украина.

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", – подчеркнул в своей речи президент США.

Байден добавил, что подобные пандемии являются одним из актуальных вопросов, над которым его администрация будет работать обязательно.

Напомним, в конце января Байден объявлял минуту молчания по жертвам коронавируса в США. По его словам, за 2020 год болезнь унесла столько же жизней американцев, как Вторая мировая война.

Кроме того, он говорил, что для борьбы с пандемией нужны смелые действия. Байден уверен, что десятки жизней можно будет спасти, если каждый будет носить защитную маску.

Также в конце февраля в США проголосовали за принятие "Американского плана спасения" Байдена, целью которого является поднятие экономики страны в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям заявили, что существует вероятность новой смертоносной пандемии, носителями которой являются фруктовые летучие мыши и свиньи. Речь идет о вирусе Nipah, летальность которого составляет от 40 до 75%.