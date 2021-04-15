Байден закликав світ готуватися до нової пандемії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав світову спільноту починати підготовку до нової пандемії.

На його думку, людство неодмінно зіткнеться з нею. Своє попередження американський лідер озвучив під час виступу в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна.

"Буде ще пандемія. І потрібно до неї готуватися", – підкреслив у своїй промові президент США.

Байден додав, що подібні пандемії є одним із актуальних питань, над яким його адміністрація обов'язково працюватиме.

Нагадаємо, наприкінці січня Байден оголошував хвилину мовчання за жертвами коронавірусу в США. За його словами, за 2020 рік хвороба забрала стільки ж життів американців, як Друга світова війна.

Крім того, він говорив, що для боротьби з пандемією потрібні сміливі дії. Байден упевнений, що десятки життів можна буде врятувати, якщо кожен буде носити захисну маску.

Також у кінці лютого в США проголосували за ухвалення "Американського плану порятунку" Байдена, метою якого є підняття економіки країни в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники з Коаліції за епідемічні готовності до інновацій заявили, що існує ймовірність нової смертоносної пандемії, носіями якої є фруктові кажани і свині. Йдеться про вірус Nipah, летальність якого становить від 40 до 75%.