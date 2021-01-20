Байден объявил минуту молчания: COVID-19 унес столько жизней за год, сколько Америка потеряла за Вторую мировую

Президент США Джо Байден почтил минутой молчания память более чем 400 тыс. американцев, умерших во время пандемии коронавируса, подчеркнув, что COVID-19 "унес столько жизней за год, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну".

Он сделал это во время первой официальной речи в Капитолии, трансляцию которой вела PBS NewsHour. Глава США призвал граждан страны объединиться ради будущего (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В моем первом выступлении в качестве президента я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне в момент безмолвной молитвы, чтобы вспомнить всех тех, кого мы потеряли в прошлом году из-за пандемии", – сказал он.

Байден прокомментировал нынешнее тяжелое положение США, отметив, что стране "многое нужно исправить, многое восстановить, многое залечить, многое построить и многое выиграть".

По его словам, "немногие люди в истории нашей страны столкнулись с более серьезными проблемами или нашли время более сложное или трудное, чем время, в котором мы живем сейчас".

Говоря о пандемии, президент США назвал коронавирус таким, "что случается раз в столетие и незаметно преследует страну".

При этом он выразил надежду, что на фоне экономического спада и имеющегося расового кризиса, американцы объединятся ради будущего Америки.

Основные тезисы речи Байдена можно прочитать тут.

По данным Университета Джона Хопкинса на 20 января, общее число случаев коронавируса в США с начала пандемии составило 24,3 млн, умерло 403 482 человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Байден принял присягу президента США и официально стал 46-м главой Соединенных Штатов. Церемония проходила 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

До Байдена присягу приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой темнокожей на столь высоком посту.