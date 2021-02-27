США выделят почти $2 трлн на спасение экономики и борьбу с COVID-19

В США проголосовали за принятие "Американского плана спасения" президента Джо Байдена, что нацелен на поднятие экономики страны в условиях пандемии коронавируса (COVID-19).

Согласно решению Палаты представителей конгресса, из бюджета выделят дополнительно 1,9 трлн долларов, пишет The Washington Post. Однако это решение должен еще утвердить Сенат. В случае одобрения план Байдена станет шестой по счету программой федерального правительства по борьбе с инфекцией.

Согласно плану, деньги пойдут усиление программы по вакцинации населения, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, выплаты работающим семьям в размере 1,4 тысяч долларов каждому, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долл и пособия на ребенка до 3,6 тысяч долларов. Также американцам повысят минимальную зарплату с 7,25 до 15 долларов в час.

Демократическая партия намерена добиться того, чтобы законопроект Байдена вступил в силу до середины марта 2020 года.

Добавим, что в США жертвами пандемии стали 500 тыс. человек. Это больше, чем потери американцев в двух мировых войнах и войне во Вьетнаме.

Отметим, что в США одобрили вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson, которая стала третьим препаратом после Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ заметила резкое снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире.