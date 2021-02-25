Ученые предупредили об угрозе новой смертоносной пандемии от летучих мышей и свиней

Исследователи из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям считают, что существует вероятность новой смертоносной пандемии, носителями которой являются фруктовые летучие мыши и свиньи.

Речь идет о вирусе Nipah, летальность которого составляет от 40 до 75%, пишет The Sun.

Заболевание было обнаружено еще в 1999 году в Малайзии. Оно способно вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту. Инкубационный период при болезни составляет 45 дней.

Помимо всего прочего, вирус имеет высокую склонность к мутации.

По мнению ученых, Nipah может быстро распространится в Юго-Восточной Азии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о вероятности новой пандемии из-за вируса Nipah. Лекарства от него все еще нет.

ВОЗ отнесла его к 16 приоритетным патогенам для исследований и разработок наряду с лихорадками Крым-Конго, Эбола, Ласса, Рифт-Валли, вирусом Зика.