Байден подписал временный бюджет: как это касается Украины

Президент США Джо Байден 1 марта подписал промежуточный законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства. Документ должен предотвратить угрозу шатдауна в США со следующего дня и выиграть законодателям немного времени, чтобы согласовать 12 бюджетных законопроектов и принять их.

Об этом сообщило издание The Hill, ссылаясь на опубликованный Белым домом указ президента Байдена. Подписание временного бюджета касается и Украины, поскольку позволяет ускорить выделение помощи нашему государству.

Как говорится в документе, закон продолжает финансирование по части федеральных правительственных программ до 8 марта, а по остальным – до 22 марта 2024 года.

"Это двухпартийное соглашение предотвращает разрушительное закрытие правительства и дает Конгрессу больше времени для работы над законопроектами о финансировании на целый год. Это хорошая новость для американского народа. Но я хочу четко заявить: это краткосрочное, а не долгосрочное решение",– сказал Байден.

Это тоже хорошая новость и для Украины. Ведь в ближайшие дни республиканцы в Палате представителей должны принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает миллионы долларов для Украины как помощь в войне против России, а также финансирование Израиля и индо-тихоокеанских союзников.

"В ближайшие дни Конгресс должен выполнить свою работу и принять законопроекты о финансировании на целый год, которые принесут пользу американскому народу. А республиканцы в Палате представителей должны принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который уже прошел Сенат с преимущественной двухпартийной поддержкой и пройдет Палату представителей если он будет вынесен на голосование", – сказал Байден.

Теперь все будет зависеть от того, сдержит ли спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон данное слово и поставит наконец этот законопроект на голосование. Он пообещал, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Как сообщал OBOZ.UA:

В преддверии возвращения американских законодателей к работе президент США Джо Байден встретился с лидерами обеих палат Конгресса по разблокированию помощи Украине. По итогам встречи стало известно, что трое из четырех лидеров Конгресса поддержали выделение финансирования для Украины и призвали Джонсона наконец-то вынести принятый Сенатом законопроект на голосование в Палате представителей.

Сам Джонсон после встречи с Байденом заявил, что "в первую очередь нужно думать о нуждах США". Приоритетными он считает вопросы защиты границ и недопущение шатдауна.

Впоследствии Джонсон пообещал, что законодатели вернутся к рассмотрению законопроекта с дополнительным финансированием для Украины, как только "будет решен вопрос с финансированием федерального правительства".

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