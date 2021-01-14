Байден отреагировал на новость об импичменте Трампу
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США объявить импичмент нынешнему лидеру страны Дональду Трампу. Политик отметил, что Сенат должен "найти способ" довести это дело до конца.
Кроме того, как передает NBC News, Байден подчеркнул, что не стоит забывать и о решении таких проблем, как пандемия COVID-19, нестабильная экономика и новые политические назначения.
"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного нападения на нашу демократию. Это было осуществлено политическими экстремистами и внутренними террористами, которых подстрекал к этому насилию президент Трамп. Это было вооруженное восстание против США. И виновные должны быть привлечены к ответственности", – сказал новоизбранный американский президент.
"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по делу об импичменте, а также будет работать над другими неотложными делами этой страны", – добавил Байден.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Палата представителей Конгресса США поддержала проект резолюции об импичменте Трампа 13 января. Напомним, что впервые в истории США президенту объявили его два раза.
За такое решение проголосовали абсолютно все члены Демократической партии и 10 представителей республиканцев.
Этому предшествовали события со штурмом Капитолия. Трампа обвинили в подстрекательстве протестующих к столкновениям и насилию.
Тогда в результате погибло пять американцев.
Трамп после объявления ему импичмента обратился к своим сторонникам и призвал их проводить акции протеста мирно.