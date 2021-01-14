Байден відреагував на новину про імпічмент Трампу

Вікторія Довгань Світ 06:35, 14.01.2021 Оновлено: 06:45, 14.01.2021

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на рішення Палати представників Конгресу США оголосити імпічмент нинішньому лідеру країни Дональду Трампу. Політик зазначив, що Сенат повинен "знайти спосіб" довести цю справу до кінця.

Крім того, як передає NBC News, Байден наголосив, що не варто забувати й про розв'язання таких проблем, як пандемія COVID-19, нестабільна економіка та нові політичні призначення.

"Минулого тижня ми стали свідками безпрецедентного нападу на нашу демократію. Це було здійснено політичними екстремістами й внутрішніми терористами, яких підбурював до цього насильства президент Трамп. Це було збройне повстання проти США. І винні мають бути притягнуті до відповідальності", – сказав новообраний американський президент.

"Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками у справі про імпічмент, а також працюватиме над іншими невідкладними справами цієї країни", – додав Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Зелені хлопчики" руйнують все, до чого торкаються

Більш ніж 5 тис. за комуналку в квартирі: українцям у січні прийшли величезні платіжки

Українцям нагадали про бої за ДАП рівно шість років тому

Від коронавірусу померло майже 200 українців за добу

У США вперше за 70 років стратили жінку