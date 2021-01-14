Байден відреагував на новину про імпічмент Трампу
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на рішення Палати представників Конгресу США оголосити імпічмент нинішньому лідеру країни Дональду Трампу. Політик зазначив, що Сенат повинен "знайти спосіб" довести цю справу до кінця.
Крім того, як передає NBC News, Байден наголосив, що не варто забувати й про розв'язання таких проблем, як пандемія COVID-19, нестабільна економіка та нові політичні призначення.
"Минулого тижня ми стали свідками безпрецедентного нападу на нашу демократію. Це було здійснено політичними екстремістами й внутрішніми терористами, яких підбурював до цього насильства президент Трамп. Це було збройне повстання проти США. І винні мають бути притягнуті до відповідальності", – сказав новообраний американський президент.
"Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками у справі про імпічмент, а також працюватиме над іншими невідкладними справами цієї країни", – додав Байден.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Палата представників Конгресу США підтримала проєкт резолюції про імпічмент Трампа 13 січня. Нагадаємо, що вперше в історії США президенту оголосили його двічі.
За таке рішення проголосували абсолютно всі члени Демократичної партії та 10 представників республіканців.
Цьому передували події зі штурмом Капітолію. Трампа звинуватили в підбурюванні учасників протесту до зіткнень і насильства.
Тоді внаслідок загинуло п'ять американців.
Трамп після оголошення йому імпічменту звернувся до своїх прихильників і закликав їх проводити акції протесту мирно.