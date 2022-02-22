Мир услышал искаженную интерпретацию истории от Путина, – Байден

Президент России Владимир Путин в своей речи исказил историю и дал понять, что ему не нужен диалог. Но еще есть возможность предотвратить наихудший сценарий.

Об этом в своем выступлении 22 февраля заявил американский лидер Джо Байден. Он подчеркнул, что США открыты к дипломатии.

"Вчера мир услышал искаженную интерпретацию истории от Путина", – сказал президент США.

Он добавил, что в речи Путина не было ни намека на готовность к диалогу, однако к нему готовы Соединенные Штаты и их союзники

"Нет сомнений, Россия является агрессором, но еще есть время отвратить самый худший сценарий. США и союзники открыты к дипломатии. Мы будем судить Россию по ее действиям, а не словам", – подчеркнул Байден.

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Напомним, что во время своего обращения Путин высказал очередные претензии и снова угрожал Украине. В завершение он признал "независимость" "Л/ДНР" и подписал соответствующие указы.

На следующий день, 22 февраля, Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден выступил с обращением и объявил о санкциях против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.