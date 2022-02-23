США продолжат вооружать Украину и усилят военное присутствие в странах Балтии, – Байден

США продолжат поставлять вооружение в Украину. В то же время Вашингтон уже дал разрешение на то, чтобы усилить присутствие американских военных в странах Балтии, если Россия не выведет свои войска из Беларуси.

Об этом в своем обращении 22 февраля заявил американский президент Джо Байден. Он уточнил, что речь идет лишь об обороне, а не желании воевать с Россией.

"Если Россия не выведет свои войска из Беларуси, я дал разрешение нашим военным в Европе усилить Литву, Латвию и Эстонию", – сказал Байден.

По его словам, это лишь оборонные шаги, и США не намерены нападать на Россию, однако хотят послать ей определенный месседж: "Вместе с союзниками мы будем защищать каждый клочок земли НАТО".

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Также Байден подчеркнул: он по-прежнему считает, что Россия продолжит атаку на Украину, но не оставляет надежд, что этого не случится.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля американский лидер выступил с обращением, в котором он объявил о новых санкциях против России.

Причиной тому стало признание страной-агрессором "независимости" "Л/ДНР" и решение ввести туда свои войска официально.