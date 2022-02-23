Блинкен отказался от встречи c Лавровым, а Кулеба заявил о плане 'Б'. Главное с брифинга глав Госдепа США и МИД Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что у Киева есть запасной план на случай, если дипломатия не поможет.

Об этом они заявили на общем брифинге в Вашингтоне 22 февраля. В то же время Блинкен и Кулеба заверили, что их страны привержены прежде всего дипломатическому урегулированию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Блинкен рассказал о введении санкций против России и анонсировал блокировку "Северного потока-2".

Также он отметил, что действия Кремля направлены на разрушение украинской демократии, а Путин своим решением показал, что Минских соглашений больше не существует.

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Госсекретарь обратил внимание на то, что, по Будапештскому меморандуму, именно Россия должна была обеспечивать безопасность Украины.

Блинкен пояснил, что ввиду всех событий встреча с главой МИД РФ Лавровым не имеет смысла. Он подчеркнул, что она была запланирована при условии, что Россия откажется от вторжения в Украину.

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