Байден обсудил ситуацию в России с Шольцом, Макроном и Сунаком – Белый дом

Президент США Джо Байден в субботу провел переговоры с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, Германии Олафом Шольцом и Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили ситуацию в России, когда российские боевики ЧВК "Вагнер" устремились в сторону Москвы после захвата в одночасье южного города.

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Об этом сообщает Reuters."Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины", – говорится в сообщении Белого дома.

В субботу утром Байден был проинформирован о разворачивающейся ситуации в России его командой национальной безопасности, сообщили в Белом доме, добавив, что президент США будет продолжать получать брифинги в течение дня.

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца сообщил, что в ходе разговора четыре лидера подтвердили свою приверженность продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

Администрация премьер-министра Великобритании Риши Сунака взяла на себя аналогичные обязательства в отношении Украины и заявила, что лидеры "согласились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни".

Кроме того, Госсекретарь США Энтони Блинкен также беседовал с коллегами из стран G7 касательно ситуации в России.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

По данным росСМИ, "Вагнер" захватил штаб, аэродром и другие стратегические объекты в Ростове, Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

Напомним, что Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции. Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за "неумеренных амбиций".

В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина в Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.

К вечеру 24 июня стало известно, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Последний заявил об отступлении от Москвы.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил он.

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