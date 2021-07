Байден – о "проблеме" Путина: у него есть ядерное оружие, нефть и больше ничего. Видео

Президент России Владимир Путин опасен тем, что владеет ядерным оружием и нефтью. Но это все, что у него есть.

С таким заявлением 27 июля президент США Джо Байден выступил перед представителями американской разведки. Фрагмент его речи обнародовал телеканал CBS (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Байден пояснил, что у Путина экономика связана только с ядерным оружием и нефтью, и все.

По словам президента США, российский лидер знает об этом, и этот факт делает его еще более опасным.

Байден напомнил, что экономика РФ является лишь восьмой в мире. "Он (Путин) знает, что находится в сложном положении. Я считаю, что это делает его еще более опасным", – сказал американский лидер.

Кроме того, он добавил, что Россия намерена повлиять на промежуточные выборы в США в 2022 году, применив дезинформацию.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее пригрозил России ответными действиями, если поведение Москвы станет безрассудным и агрессивным. В частности, речь идет о новых ограничительных мерах.

Также Байден в июле требовал, чтобы лидер-страны агрессора приструнил российских киберпреступников.

