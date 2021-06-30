В США пригрозили России новыми санкциями: мы будем отстаивать свои интересы

В США пригрозили России новыми санкциями, если Москва начнет действовать "безрассудно или агрессивно". Штаты ответят на действия Кремля не в целях конфликта или эскалации, а потому, что они будут отстаивать свои интересы и ценности.

Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Государственного департамента.

"Президент Байден недавно встречался с президентом Путиным в Женеве и очень четко сказал ему, что мы хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений", – отметил он.

Блинкен добавил, что США уже ответили санкциями на попытку вмешаться в выборы, на так называемую кибератаку SolarWinds, на попытку отравить химическим оружием российского оппозиционера Алексея Навального.

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"Со стороны США была четкая и решительная реакция, например, в отношении санкций. И многие из них были выполнены в координации с европейскими партнерами, с Канадой, Великобританией и другими", – подчеркнул глава Госдепа.

Напомним, что 16 июня состоялась встреча лидеров США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Евросоюза поддержали продление санкций против России. Речь идет об ограничительных мерах из-за оккупации Крыма и поддержки террористов на Донбассе.

Кроме того, Европейский Союз в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России.