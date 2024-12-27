Трамп требует от Европы увеличить помощь Украине – WP

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, пытается переложить на страны Европейского Союза обязанность оказывать Украине военную помощь для борьбы с вторжением России. В то же время он сигнализирует, что помощь от Вашингтона значительно уменьшится.

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Об этом пишет издание The Washington Post, журналисты которого побывали на фронте в Украине. В материале напомнили, что Рождество в Украине уже третий год проходит в условиях полномасштабного российского вторжения.

В то же время, отмечатт журналисты, обещание Трампа провести переговоры о прекращении войны, "заставляет многих сомневаться в том, что будет четвертый".

"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине, сигнализируя, что помощь со стороны Соединенных Штатов – крупнейшего спонсора Украины – уменьшится", – пишет WP.

Журналисты отмечают, что избранный президент Штатов до сих пор не раскрыл подробностей того, как он планирует заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров, а украинская и российская делегации не встречались с первых месяцев войны в 2022 году.

Солдаты 33-й отдельной механизированной бригады, отвечая на вопрос журналистов об их мнении относительно возможного прекращения огня в 2025 году, сказали, что они рады отсрочке, но скептически относятся к быстрому завершению войны. Многие выразили сомнение, что Путин согласится на мир, пока российские войска продолжают добиваться успехов и сохраняют наступательную инициативу.

Некоторые военные заявили, что опасаются, что Соединенные Штаты прекратят свою поддержку критически важным оружием, если Киев не согласится с территориальными уступками на промежуточное время. Другие признали, что уступают землю сейчас, даже продолжая воевать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что он планирует встретиться с российским диктатором Путиным. По словам американца, это необходимо для того, чтобы поскорее завершить войну в Украине.

Также Трамп говорил о "небольшом прогрессе" в своих усилиях, направленных на прекращение войны в Украине. Вместе с тем он отметил, что это сложная задача.

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