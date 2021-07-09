Байден потребовал от Путина приструнить вымогателей и пригрозил защищаться любыми способами

Президент США Джо Байден потребовал от лидера государства-агрессора России Владимира Путина принять меры для сдерживания киберпреступников из РФ. Также он предупредил, что Соединенные Штаты будут предпринимать любые действия для защиты.

Оба 9 июля провели телефонный разговор. Подробности раскрыли в Белом доме.

"Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он привержен продолжению борьбы с угрозой, создаваемой вымогателями. Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этой сохраняющейся угрозы", – сказано в пресс-релизе.

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Глава государства подчеркнул, что кибератаки повлияли не только на США, но и на другие страны по всему миру.

Кроме того, президенты обсудили совместные усилия для возобновления гуманитарной помощи в Сирии. Оба сошлись на то, что проделанная работу была эффективной.

Комментируя переговоры, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки добавила, что американский лидер видит необходимость в контрактах с Россией после саммита в Женеве.

Также она уточнила, что телефонная беседа длилась около часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, которая продлилась два часа. Среди прочего президенты затронули вопрос Украины, а также договорились начать консультации по кибербезопасности.