Байден: нет никаких признаков, что сбитые воздушные объекты принадлежали разведке любой из стран

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что в Белом доме сейчас нет достоверных признаков того, что три неизвестных летающих объекта, сбитых над США, имели отношение к разведывательным программам других государств. По его словам, скорее всего, речь идет про частные объекты, которые могли проводить научные исследования.

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Вашингтон считает, что они не были китайскими воздушными шарами-шпионами. Об этом Байден сказал во время брифинга в Белом дома в четверг, 16 февраля, передает The Guardian.

Американские спецслужбы пока еще не определили цель трех объектов, сбитых истребителями, но нет никаких признаков того, что они использовались для наблюдения или были связаны с Китаем, сказал президент.

"Наше разведывательное сообщество все еще оценивает все три инцидента. Они ежедневно отчитываются передо мной и будут продолжать прилагать срочные усилия для этого, и я сообщу об этом Конгрессу", – отметил Байден.

Глава государства добавил, что Вашингтон точно не знает, что это были за объекты, но "сейчас ничто не указывает на то, что они были связаны с китайской программой создания воздушных шаров-шпионов или что это были машины наблюдения из какой-либо другой страны.

"Текущая оценка разведывательного сообщества состоит в том, что эти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования", – заявил Байден.

Напомним, первый неопознанный летающий объект сбили 4 февраля на побережье Южной Каролины. Его полет был запечатлен на видео. Следующим был обнаружен объект без двигателей или систем управления. Его заметили 10 февраля в районе Аляски на высоте более 12 км.

На следующий день, 11 февраля, в небе над Канадой военный самолет сбил неопознанный летающий объект, который имеет форму цилиндра. Специалисты не смогли установить его природу.

12 февраля истребитель США смог уничтожить еще один объект необычной формы околоозера Гурон, которое находится в штате Мачиган, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что они не понимают, что удерживало в воздухе объекты. Военные подозревают, что в этом может участвовать Китай, а также не отметают даже версию с пришельцами.

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