Байден назвал нападение ХАМАС на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста"
Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста". Политик заявил, что не намерен молчать, ведь молчание – соучастие.
Во время круглого стола в Вашингтоне в среду, 11 октября, американский лидер отметил, что атаки террористов на Израиль – это "чистое зло". Его слова процитировало издание The Guardian.
По словам президента США, ХАМАС начали кампанию жестокости против еврейского народа.
"Не просто ненависть, а чистая жестокость по отношению к еврейскому народу. И я бы сказал, что это самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста", – подчеркнул Байден.
Политик также заверил, что правительство государства сделает все возможное, чтобы освободить американцев, оказавшихся в заложниках у ХАМАС.
"Молчание – это соучастие. Я отказываюсь молчать", – заявил Байден.
Он также сообщил, что уже в четвертый раз с начала войны говорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, и что США "наращивают" дополнительную военную помощь Армии обороны Израиля.
Байден призвал израильские власти следовать "правилам войны" при ведении боевых действий с ХАМАС.
"Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием... действовал по правилам войны. А правила ведения войны есть", – добавил он.
Ранее Нетаньяху также рассказал о разговоре с Байденом. Он отметил, что Израиль получил беспрецедентную поддержку США и пообещал, что каждый представитель ХАМАС будет уничтожен.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Байден на фоне вторжения в Израиль ХАМАС пообещал еврейскому государству дополнительную военную помощь. Он заявил, что от этого зависит безопасность нашего мира.
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