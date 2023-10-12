Нетаньяху: мы получили беспрецедентную поддержку США для продолжения войны и уничтожим весь ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что после нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС судьба государства стоит на кону . Он отметил, что Израиль получил беспрецедентную поддержку США и пообещал, что каждый представитель ХАМАС будет уничтожен.

Об этом он сказал во время телевизионного обращения к нации в среду, 11 октября. Премьер подчеркнул, что люди государства объединены, а политики сформировали чрезвычайное правительство, в которое войдут и члены оппозиции передает Times of Israel.

"Судьба Израиля на кону…Каждый член ХАМАС смертен, и мы уничтожим их всех, как мир уничтожил ИГИЛ", – заявил он.

Нетаньяху добавил, что уже четвертый раз говорил с главой США Джо Байденом о нападении террористов ХАМАС на Израиль.

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"Мы получили беспрецедентную поддержку для продолжения войны, и я прошу, чтобы силы наших людей на фронтах были усилены. Мы боремся всеми силами, мы начали атаку, мы получили американскую военную помощь и ждем прибытия авианосца", – сказал премьер.

По словам Нетаньяху, правительство национального единства будет объединять представителей конкурентных парламентских групп в широкую коалицию. В частности, туда войдут представитель оппозиции Бени Ганц и министр обороны Йоав Галлант. Такое правительство должно решить несколько основных вопросов: победа над террористами, подготовка наступательной операции ЦАХАЛ в Газе, привлечение международной поддержки, объединение страны.

Галант со своей стороны отметил, что военным ЦАХАЛ удалось стабилизировать ситуацию на границы. "Мы стабилизировали границу, мы начали наступление. Мы сотрем ХАМАС с лица земли", – заявил министр.

Бени Ганц сказал, что политики в Израиле стоят плечом к плечу. "Это наш месседж врагам и всем гражданам Израиля. Мы все мобилизованы. Если нужно, Ливан также ощутит все то, что сейчас имеет Газа. Цель операции — уничтожение ХАМАС", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты ближневосточного центра Le Beck отметили, что Израиль находится в начале очень продолжительного конфликта. Стране грозит война на пяти фронтах – с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинцами с Западного берега реки Иордан.