'Речь идет о безопасности нашего мира': Байден пообещал Израилю дополнительную военную помощь

Президент США Джо Байден на фоне вторжение в Израиль ХАМАС пообещал еврейскому государству дополнительную военную помощь. Он заявил, что от этого зависит безопасность нашего мира. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает The Times of Israel. Военная помощь будет напитываться столько, сколько нужно, подчеркнул лидер США.

"Вчера я также разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить последние события с нашими европейскими союзниками и скоординировать наш совместный ответ. Это происходит в дополнение к многодневному устойчивому взаимодействию с партнерами по всему региону", – сказал Байден.

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По его словам, в городах США полицейские усилили охрану центров еврейской жизни. А Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований тесно сотрудничают с правоохранительными органами штата и местными властями, а также партнерами еврейской общины, чтобы выявить и устранить любую внутреннюю угрозу, которая может возникнуть в связи с этими ужасающими нападениями.

"Это момент для Соединённых Штатов собраться вместе – скорбеть вместе с теми, кто скорбит. Давайте будем предельно ясны: в Америке нет места ненависти. Ни против евреев, ни против мусульман, ни против кого-либо. То, что мы отвергаем, – это терроризм. Мы осуждаем неизбирательное зло, как и всегда", – подчеркнул президент США.

Он отметил, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было все необходимое, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и отреагировать на нападение террористов.

"Мы наращиваем дополнительную военную помощь, включая боеприпасы и перехватчики для пополнения "Железного купола". Мы собираемся убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и своих граждан. Моя администрация тесно консультировалась с Конгрессом на протяжении всего этого кризиса. И когда Конгресс вернется, мы попросим их принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности наших важнейших партнеров. Речь идет не о партии или политике. Речь идет о безопасности нашего мира. Безопасности Соединенных Штатов Америки", – сказал Байден.

Тем временем, США усилили позиции своих военных сил в регионе. Также Пентагон перебросил ударный экипаж авианосца "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье и усилил присутствие американской истребительной авиации.

"И мы готовы при необходимости привлечь дополнительные активы", – резюмировал лидер США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа. Иерусалим хочет нанести нокаутирующий удар по ХАМАС.

В течение 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

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