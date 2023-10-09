Армия Израиля вернула под свой контроль все пограничные города с сектором Газа: три дня войны в цифрах. Инфографика

На третий день после нападения террористической организации ХАМАС Армия обороны Израиля вернула под свой контроль все пограничные города с сектором Газа. При этом ЦАХАЛ продолжает наносить авиаудары по ряду объектов, принадлежащих террористическим группам ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также заявил о "полной блокаде" Газы. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По информации военного представителя ЦАХАЛ, пограничная территория между Израилем и Палестиной будет охраняться танками и самолетами.

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", – заявил Галант.

Видео дня

Несмотря на огневой контроль ЦАХАЛ над сектором Газа, террористы ХАМАС по-прежнему совершают попытки проникнуть на территорию Израиля. Утром Армия обороны подорвала автомобиль с боевиками, который направлялся в Израиль.

Армия обороны Израиля сообщает, что утром 9 октября за несколько часов нанесла удары по ряду объектов в секторе Газа. Под огневым поражением оказались склад боеприпасов ХАМАС и входная шахта в подземный туннель, а также два военных помещения "Исламского джихада", один из которых находился внутри мечети.

Стоит отметить, что за три дня войны палестинские террористы выпустили по территории Израиля более 4 тыс. ракет. Также в первый день вторжения боевики смогли захватить 7 районов на юге Израиля, но были оперативно оттуда выбиты. Однако опасность сохраняется в связи с чем было принято решение об эвакуации населенных пунктов возле границы с сектором Газа.

По состоянию на утро 9 октября известно о более чем 700 жертвах и порядка двух тысяч раненных. Еще более 130 человек оказались в заложниках у террористов ХАМАС.

В свою очередь Армия обороны Израиля начала массированные бомбардировки сектора Газа. В результате погибло более 300 боевиков, еще около 400 террористов было ликвидировано на территории Израиля.

Читайте онлайн – Третий день войны в Израиле: ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре ХАМАС, в ООН не смогли принять заявление.

Напомним, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию и вывезли из города Сдерот на юге Израиля украинского мальчика. Также удалось разыскать пятерых граждан Украины, считавшихся пропавшими на юге Израиля. Кроме того, проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли два гражданина Украины. Тела погибших пытаются репатриировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, после они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей. Во второй день, 8 октября, Израиль заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газы "убегать немедленно".

К слову, в результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС, и объект, который террористы использовали для разведки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!