Армия Израиля атаковала дома 9-ти лидеров ХАМАСа: что сейчас происходит в зоне конфликта. Фото и видео
Армия обороны Израиля ночью 17 мая нанесла новые удары по всему сектору Газа, в частности в течение нескольких часов обстреливая дома девяти командиров палестинского исламистского движения ХАМАС. Они использовались как террористическая инфраструктура, там были обнаружены склады оружия.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter. В то же время, из-за недельной эскалации этого конфликта, Совет ЕС снова собирается на экстренное заседание – 18 мая министры иностранных дел обсудят, как помочь Израилю и Палестине прекратить насилие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Главные события конфликта и реакция мира за сутки:
Израильская армия заявила о более 3,1 тысячи выпущенных ракет из сектора Газа ХАМАСом и "Исламским джихадом" за неделю; были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. Также Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.
Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по военным складам центрального лагеря ХАМАС в секторе Газа. В результате ударов по городу Газа 16 мая погибли по меньшей мере 42 человека, в том числе 16 женщин и 10 детей.
Генсек ООН Антониу Ґутерриш призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной.
Американский лидер Джо Байден подчеркнул, что и израильтяне, и палестинцы заслуживают жизни в безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы вооруженного конфликта с министрами Катара, Египта и Саудовской Аравии.
О том, как разворачиваются военные действия 17 мая, читайте в трансляции OBOZREVATEL:
Армия Израиля заявила, что за последние часы нанесла удары по домам девяти командиров движения ХАМАС в секторе Газы.
"Атакованные дома использовались как террористическая инфраструктура, а в некоторых из них даже были склады оружия", – сообщило The Times of Israel.
Израильские военные отмечают, что это были жилища командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хаонуна, командира бригады Аль-Шати. Кроме того, подвергся атаке и дом в районе Шехая, который использовала военная разведка ХАМАС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 мая на города Израиля начали падать снаряды после того, как произошел обстрел с территории сектора Газа. ЦАХАЛ со своей стороны следил за объектом, но отказался его обстреливать, ведь там находились дети.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что военная операция против террористического движения ХАМАС в секторе Газы "продолжается в полную силу" и займет время. Также Израиль хочет взыскать с "агрессора" плату и восстановить сдерживание.
В то же время в сети появилось видео теракта, который произошел 16 мая в Израиле. Автомобиль въехал в людей, среди которых были полицейские.