В сети появились кадры теракта в Израиле
В сети появилось видео теракта, произошедшего в воскресенье, 16 мая, в Израиле. Автомобиль въехал в людей, среди которых были полицейские.
Видео опубликовали в Twitter. На них видно, как легковой автомобиль на большой скорости въезжает в группу людей, которые стояли у полицейского автомобиля.
В Иерусалиме автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел в дамасск ворот в районе Шейх-Джарра, в результате чего пострадали шесть полицейских. Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредилы". pic.twitter.com/EQ4aw3wvVx- Виталий Барабаненко (@ baraban088) May 16, 2021
Отмечается, что событие произошло в восточной части Иерусалима.
Car Ramming Att @ ck on Israeli Officers in East Jerusalem.- Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) May 16, 2021
6 Troopers Injured. Att @ cker Neutralized pic.twitter.com/6HnO5KkrCE
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из кварталов Иерусалима в воскресенье, 16 мая, произошел наезд на прохожих. Пострадали шесть человек, они находились в сознании. По информации СМИ четверо пострадавших – полицейские.