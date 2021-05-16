В сети появились кадры теракта в Израиле

В сети появилось видео теракта, произошедшего в воскресенье, 16 мая, в Израиле. Автомобиль въехал в людей, среди которых были полицейские.

Видео опубликовали в Twitter. На них видно, как легковой автомобиль на большой скорости въезжает в группу людей, которые стояли у полицейского автомобиля.

В Иерусалиме автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел в дамасск ворот в районе Шейх-Джарра, в результате чего пострадали шесть полицейских. Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредилы". pic.twitter.com/EQ4aw3wvVx - Виталий Барабаненко (@ baraban088) May 16, 2021

Отмечается, что событие произошло в восточной части Иерусалима.

Car Ramming Att @ ck on Israeli Officers in East Jerusalem.



6 Troopers Injured. Att @ cker Neutralized pic.twitter.com/6HnO5KkrCE - Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) May 16, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из кварталов Иерусалима в воскресенье, 16 мая, произошел наезд на прохожих. Пострадали шесть человек, они находились в сознании. По информации СМИ четверо пострадавших – полицейские.