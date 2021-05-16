В сети появились кадры теракта в Израиле

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Мир
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В сети появились кадры теракта в Израиле

В сети появилось видео теракта, произошедшего в воскресенье, 16 мая, в Израиле. Автомобиль въехал в людей, среди которых были полицейские.

Видео опубликовали в Twitter. На них видно, как легковой автомобиль на большой скорости въезжает в группу людей, которые стояли у полицейского автомобиля.

Отмечается, что событие произошло в восточной части Иерусалима.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из кварталов Иерусалима в воскресенье, 16 мая, произошел наезд на прохожих. Пострадали шесть человек, они находились в сознании. По информации СМИ четверо пострадавших – полицейские.

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