Израиль прямым попаданием уничтожил оперативный штаб ХАМАСа. Видео удара

Израильские истребители ударили по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности палестинского исламистского движения ХАМАС. Здание полностью было уничтожено.

Соответствующие кадры опубликовала Армия обороны страны в Twitter. В сообщении уточняется, что штаб располагался в районе Римал на севере сектора Газа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также отмечается, что истребители не дали пяти боевикам запустить ракеты по Израилю и атаковали еще шесть подземных ракетных пусковых станций и 10 наземных.

Напомним, что израильские военные ночью 17 мая нанесли новые удары по всему сектору Газа. В частности, в течение нескольких часов обстреливались дома девяти командиров ХАМАСа.

Отмечается, что там были обнаружены склады оружия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Армия Израиля заявила о более 3,1 тысячи выпущенных ракет из сектора Газа ХАМАСом и "Исламским джихадом" за неделю; были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. Также Израиль сообщил о 10 погибших со своей стороны.