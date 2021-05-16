Израиль отказался от обстрелов объектов, где есть дети, ХАМАС же продолжил атаку. Показательные кадры

На города Израиля начали падать снаряды после того, как произошел обстрел с теретории сектора Газа. Израиль в свою очередь следит за объектом, но отказался его обстреливать, ведь там находились дети.

На города Израиля начали падать снаряды – на машины, на дома, на улице. Пока неизвестно есть ли пострадавшие и сколько их.

Израиль в свою очередь отказался обстреливать объект, где находились дети. Это стало известно после обнародования видео переговоров истребителя Израиля и оператора беспилотника. В районе объекта воздействия были зафиксированы дети. Экипаж принял решение отказаться от удара.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израильская армия опубликовала видео, на котором мужчина с ребенком скрывается за бетонным забором на шоссе. Похоже, что он ехал в машине именно во время того, как начались обстрелы, и был вынужден выбежать из нее.