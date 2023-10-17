Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном: Пашинян назвал условия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года. Он также пообещал гарантировать безопасность всех граждан Азербайджана на территории Армении.

Такое заявление Пашинян сделал во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает армянское информационное агентство news.am.

По его словам, Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также будет подразумевать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят.

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"Также мы готовы к одновременному выводу войск с линии границы 1991 года, что будет означать, что Азербайджан не будет иметь войск ни на какой территории Армении, а Армения не будет иметь войск в Азербайджане. Мы готовы решить вопрос так называемых анклавов на основе принципа взаимности […] И, наконец, мы готовы подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года", – сказал премьер-министр Армении.

Он добавил, что в течение этого года между сторонами есть договоренность провести трехстороннюю встречу в Брюсселе.

"И в случае официального подтверждения вышеупомянутых принципов – подписание соглашения о мире и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном до конца года станет очень реальным", – подчеркнул Пашинян.

Напомним, что из Нагорного Карабаха в Армению выехало уже около 100 тысяч человек. Ереван подал в Международный суд ООН иск против Азербайджана, обвиняя в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в самую большую с 2020 года эскалацию.

20 сентября с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что, по сути, оценивалось рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

28 сентября 2023 года в непризнанном "Арцасе" (Нагорный Карабах) подписали указ, согласно которому с 1 января 2024 года "республика" прекратит свое существование.

В тот же день в Азербайджане взяли под стражу гражданина Республики Армения Рубена Варданяна, бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха. А "экс-министр иностранных дел" т.н. Арцаха Давид Бабаян сообщил о решении сдаться властям Азербайджана добровольно.

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