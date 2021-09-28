Талибы запретили афганцам следовать западной моде и делать селфи

Радикальная исламистская группировка "Талибан" запретила жителям Афганистана, в том числе и представителям движения, делать популярные во всем мире селфи. Кроме того, под запретом оказалось подражание западной моде и манерам.

Как заявил министр обороны Афганистана от талибов Мавлави Якуб, такое поведение "вредит статусу" движения, "которое было добыто кровью наших мучеников". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Якуб посоветовал талибам вместо это заниматься задачами, которые перед ними поставлены.

Под критику провозглашенного талибами министра попало, в частности, быстрое вождение авто, прически с длинными волосами и белые высокие кроссовки.

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Все это, по мнению Якуба, являются "поведением военачальников и бандитов марионеточного режима" и если боевики будут им подражать, то "Талибан" "лишится исламской системы".

Напомним, что "новый режим" в Афганистане уже запретил стричь бороды мужчинам. Группировка уверяет, что это якобы претит законам шариата. Правило является негласным и владельцы парикмахерских и барберы регулярно получают угрозы.

Жесткую политику "Талибана" больше всего ощутили на себе афганские женщины. Так, исламисты уверены: жительницам Афганистана нужно заниматься домом, рожать и воспитывать детей в традициях ислама.

К примеру, в столице страны Кабуле женщинам, работающим в городском совете, приказали оставаться дома. Ранее талибы ввели запрет на обучение девочек в средних школах и даже закрыли министерство по делам женщин. Вместо этого было создано ведомство по контролю за моралью.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз тем временем заговорил о планах открыть свое представительство в Кабуле.