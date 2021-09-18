Талибы ввели запрет на учебу для девочек: школы только для мужчин

Талибан ввел запрет на обучение девочек в средних школах Афганистана. Перед открытием учебных заведений Министерство образования пригласило на обучение только мальчиков и учителей-мужчин.

Представитель нового правительства сообщил, что в ближайшее время планируется открыть школы и для девочек. Несмотря на это, есть опасения, что страна вернется к суровому правлению 1990-х годов, когда действовал аналогичный запрет, пишет ВВС.

Средние школы в Афганистане обычно предназначены для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, большинство из них разделены. По словам представителя талибов Забихуллы Муджахида, официальные лица сейчас работают над "процедурой" для этого, а также над разделением учителей. Однако школьницы и их родители назвали перспективы безнадежными.

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Ранее "Талибан" объявил, что женщинам в Афганистане будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, для них введут новый дресс-код.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исламисты "Талибана", захватившие власть в Афганистане, продолжают нарушать права женской половины населения. Так, талибы закрыли министерство по делам женщин.