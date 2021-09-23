В ЕС заявили о планах открыть представительство в Кабуле

В Европейском Союзе пока что не сформировали единую позицию касательно того, каким образом должно функционировать в захваченном талибами Кабуле представительство ЕС. Международная организация может быть представлена в Афганистане, если сложатся необходимые условия.

Соответствующие заявления были озвучены в четверг, 23 сентября, главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем. Вопрос взаимодействия с радикальной исламистской группировкой "Талибан" политик прокомментировал во время выступления в Европарламенте.

Он сказал, что работы касательно плана открытия совместного представительства ведутся, но детали раскрывать отказался.

Боррель подчеркнул, что в ЕС есть возможность повлиять на новое правительство Афганистана, но это невозможно без диалога.

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"У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию, кроме как взаимодействовать с талибами", – сказал политик, отметив: взаимодействие не равно признанию.

Характер отношений с представителями "Талибана" будет "определяться их действиями", добавил глава внешнеполитической службы Евросоюза.

Напомним, что ранее в ЕС говорили, что для поддержки граждан Афганистана "обязаны сотрудничать" с новым правительством талибов, но это не признавать его. При этом организация ставила перед боевиками ряд критериев, среди которых противодействие терроризму и уважение прав и свобод человека. Судя по тому, как развиваются события, их в "Талибане" не выполнили.

Как писал OBOZREVATEL, ранее представители исламистского движения "Талибан" заявили, что хотят выступить на Генеральной ассамблее ООН. Они направили письмо об этом в Организацию Объединенных Наций.