Талибы запретили женщинам работать: мэрия только для мужчин

Новое правительство Афганистана приказало женщинам в столице – Кабуле, работающим в городском совете, оставаться дома. На работу в мерию "Талибан" разрешил выйти только тем сотрудницам, кого нельзя заменить мужчинами.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил исполняющий обязанности мэра Кабула Молави Хамдулла Номани, передает The Guardian. По его словам, женщинам, которые не будут работать, все равно будут выплачивать зарплату.

В городском совете Кабула женщины составляют всего 27% сотрудников. Запрет женщинам вернуться на свою работу является еще одним признаком того, что талибы не сдерживают своих обещаний. Они продолжают навязывать свое суровое толкование ислама. Когда "Талибан" захватил власть в Афганистане, его представители обещали быть толерантными и инклюзивными. Во время правления талибов в Афганистане в 1990-х годах они также запрещали девочкам и женщинам учиться в школах, работать и иметь общественную жизнь.

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В последние дни новое правительство "Талибана" издало несколько указов, ограничивающих права девочек и женщин. Они ввели запрет на обучение девочек в средних школах Афганистана. Перед открытием учебных заведений Министерство образования пригласило на обучение только мальчиков и учителей-мужчин. Ранее "Талибан" объявил, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, для них введут новый дресс-код.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исламисты "Талибана", захватившие власть в Афганистане, продолжают нарушать права женской половины населения. Так, талибы закрыли министерство по делам женщин.