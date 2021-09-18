В Афганистане закрыли министерство по делам женщин, заменив его 'полицией морали'

Исламисты "Талибана", захватившие власть в Афганистане, продолжают нарушать права женской половины населения. Так, в пятницу, 17 сентября, талибы закрыли министерство по делам женщин.

Его место теперь займет министерство порока и добродетели, которое еще называют "полицией морали", пишет BBC. Это ведомство при предыдущем правлении талибов следило за соблюдением строгих религиозных исламских правил и вводило жесткие ограничения для женщин.

Полное название департамента – Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. В 90-е годы прошлого века его представители занимались тем, что избивали "нескромно" одетых гражданок, а также женщин, находившихся на улице без мужчины. Девушкам запрещалось учиться после окончания начальной школы.

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Следили также за запретом на музыку и танцы, а также на игру в шахматы и даже запуск воздушного змея. Мужчин заставляли отращивать бороды, стрижки в западном стиле осуждались.

Под строгим контролем "Талибана" было и время, и сам процесс молитв. За нарушения людей наказывали, нередкими были избиения и публичные казни.

Добавим, что в течение последних 20 лет афганские женщины в ходе борьбы смогли добиться основных прав. Однако теперь все их достижения оказались под угрозой из-за жесткой позиции исключительно мужского правительства "Талибана". Там наличие "полиции нравов" считают необходимым.

"Основная наша цель – служить исламу. Следовательно, наличие Министерства порока и добродетели обязательно", – сказал член "Талибана" Мохаммад Юсуф.

Сотрудницы министерства по делам женщин несколько дней пытались попасть в здание и продолжить работу, однако один из рабочих сказал, что "для женщин ничего больше не будет". Сами же образованные афганки не довольны таким положением вещей и не хотят ограничиваться ведением домашнего хозяйства.

Как писал OBOZREVATEL ранее: