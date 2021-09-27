Талибы запретили мужчинам стричь бороды: парикмахеры и барберы получают угрозы

Радикальные исламисты "Талибана", захватившие власть в Афганистане, продолжают наступать на демократические свободы местного населения. Теперь новым порядкам подвергаются мужчины, которым "новый режим" запретил стричь бороды, что якобы претит законам шариата.

Как сообщает ВВС, талибы не ограничиваются негласными предписаниями. Владельцы парикмахерских и барберы сетуют на регулярные угрозы и запрет заниматься бизнесом.

Поначалу запрет имел место только в провинции Гильменд, однако со временем распространился по более крупным городам, включая и Кабул. Афганские мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.

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"Я занимался парикмахерским бизнесом 15 лет, теперь я вижу, что продолжать нет смысла. Я уже снизил цены почти на весь перечень услуг, но клиентов все равно почти нет", – рассказал сотрудник одного из салонов Кабула.

"Мне позвонил некто и представился государственным чиновником. Проинструктировал меня, дескать, больше не надо "следовать американскому стилю" и стричь людям бороды. В противном случае в мое заведение придут какие-то инспектора и подвергнут наказанию: это может быть штраф, а может – и арест", – заявил в анонимном комментарии западным журналистам владелец большой парикмахерской.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что первыми жесткую политику "Талибана" ощутили на себе афганские женщины. Боевики подвергли их ряду запретов на профессиональную деятельность и ношение светской одежды, несмотря на обещания сохранить порядок относительно либеральным.